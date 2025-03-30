Eyüpspor'da Başakşehir maçı öncesi kritik 4 eksik

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Eyüpspor sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Eflatun-sarılılarda dört futbolcu yarın oynanacak Başakşehir karşılaşmasında görev alamayacak.
Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın sahasında Başakşehir'i konuk edecek Eyüpspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, takımın bayramlaşma merasimiyle başladı ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı antrenman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, yarın oynanacak maçın son taktik çalışmaları ile noktalandı. Hazırlıklarını tamamlayan eflatun-sarılı ekip, kampa girdi.
Eflatun-sarılılarda dört futbolcu yarın oynanacak Başakşehir karşılaşmasında görev alamayacak. Caner Erkin, Tayfur Bingöl ve Emre Mor kart cezaları, Taras Stepanenko ise sakatlığı nedeniyle yarın forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığını atlatan Melih Kabasakal ise kadroda yer alacak.