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Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Teknik direktör Zafer Turan ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı.

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Haber Merkezi DHA
Eyüpsporda Hamza Hamzaoğlu dönemi
Hamza Hamzaoğlu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Zafer Turan ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü buldu. Çaykur Rizespor ile vedalaşan Hamzaoğlu, Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu.

12 yıl sonra yeniden Eyüp'te

Hamzaoğlu bu anlaşmayla birlikte, 10 yıl sonra 1'inci Lig'e, 12 yıl sonra ise Eyüpspor'a dönmüş oldu. Deneyimli çalıştırıcı, son olarak 2011-2012 sezonunda Akhisarspor ile 1'inci Lig'de mücadele etmiş ve o sezon takımını Süper Lig'e yükseltmişti.

  • Hamza Hamzaoğlu, 2009-2010 sezonunda ise Eyüpspor'un 2'nci Lig'de mücadele ettiği sırada İstanbul ekibinde bir sezon görev almıştı.
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