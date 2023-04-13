Eyüpspor'da Turan dönemi sona erdi

Eyüpspor, dün sahasında oynadığı Gençlerbirliği’ne 2-0’lık skorla mağlup oldu. Alınan sonucun ardından Eyüpspor’da teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı.

Sezona İbrahim Üzülmez yönetiminde başlayan Eyüpspor, Rizespor maçı sonrası Üzülmez'in sözleşmesini feshetti. Daha sonra takımın başına Zafer Turan’ı getiren mor-sarılılar, yine beklenen sonuçları alamadı ve 53 yaşındaki çalıştırıcı ile de yollarını ayırdı.