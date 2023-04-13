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Spor

Eyüpspor'da Turan dönemi sona erdi

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor’da, son olarak alınan Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı.

14:18 . 13/04/2023 Perşembe
IHA
Eyüpspor'da Süper Lig'de forma giymiş çok sayıda futbolcu bulunuyor.

Eyüpspor'da Süper Lig'de forma giymiş çok sayıda futbolcu bulunuyor.

Eyüpspor, dün sahasında oynadığı Gençlerbirliği’ne 2-0’lık skorla mağlup oldu. Alınan sonucun ardından Eyüpspor’da teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı.


Sezona İbrahim Üzülmez yönetiminde başlayan Eyüpspor, Rizespor maçı sonrası Üzülmez'in sözleşmesini feshetti. Daha sonra takımın başına Zafer Turan’ı getiren mor-sarılılar, yine beklenen sonuçları alamadı ve 53 yaşındaki çalıştırıcı ile de yollarını ayırdı.


Eyüpspor cephesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Zafer Turan ile karşılıklı mutabakatla yollarımızı ayırdığımızı bildiririz. Sayın Turan’a katkıları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. Saygılarımızla" denildi.


Eyüpspor, Zafer Turan yönetiminde çıktığı 4 maçta, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etmişti.





#1. Lig
#Eyüpspor
#Zafer Turan
1 saat önce
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