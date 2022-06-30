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Eyüpspor'dan 9 transfer: Dikkati çeken isimler var

Eyüpspor bu sezon Süper Lig'e yükselmek için tüm imkanlarını seferber etti. Eflatun-sarılılar, 9 önemli transfer hamlesine imza atarken bu futbolcular arasında Süper Lig'de forma giyen önemli oyuncular da bulunuyor.

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Haber Merkezi DHA
Eyüpspordan 9 transfer: Dikkati çeken isimler var
Alpaslan Öztürk, Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı ve 1 gol attı.

Bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak ve Süper Lig'e yükselecek bir kadro oluşturmak isteyen Eyüpspor, savunmasını Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk ve yine bir başka tecrübeli stoper Uğur Demirok ile sağlamlaştırdı.

İstanbul ekibi son olarak Kayserispor forması giyen İbrahim Akdağ'ı da kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirdi.

Forvet hattına Eze

Eyüpspor, forvet bölgesi için Keçiörengücü'nde çok iyi bir sezon geçiren Emeka Eze ile anlaştı. Eze, Francis Ezeh, Pa Dibba ve Umut Bulut ile birlikte hücum bölgesinde görev yapacak.

Eflatun-sarılı takımın transferlerini açıklayacağı isimler şöyle:

  • Uğur Demirok
  • Alpaslan Öztürk
  • İbrahim Akdağ
  • Metehan Mimaroğlu
  • Ahmet Yazar
  • Erdem Gökçe
  • Murat Uçar
  • Fethi Özer
  • Emeka Eze

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