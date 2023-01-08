Alisson'un kabus gecesi: Liverpool turu ikinci maça bıraktı

Anfield Road Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı Gonçalo Guedes ve Darwin Nunes'in golleriyle 1-1 berabere sona erdi.
Liverpool, ikinci yarının hemen başında Muhammed Salah'ın attığı golle öne geçerken, konuk ekip 66. dakikada Hee-chan Hwang ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde skor değişmeyince mücadele 2-2 berabere tamamlandı.
Liverpool kalecisi Alisson, maçta yediği iki golde de büyük hata yaptı.
Kupada tur atlayan taraf, iki takım arasındaki ikinci maçın ardından belli olacak.
Liverpool-Wolverhampton maç özeti: