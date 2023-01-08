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Alisson'un kabus gecesi: Liverpool turu ikinci maça bıraktı

İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda Liverpool ile Wolverhampton 2-2 berabere kaldı. Merseyside ekibinde kaleci Alisson Becker'in yaptığı hatalar maça damga vurdu.

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Haber Merkezi AA
FA Cup: Liverpool 2-2 Wolverhampton özet izle
Alisson büyük üzüntü yaşadı.

Anfield Road Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı Gonçalo Guedes ve Darwin Nunes'in golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

Liverpool, ikinci yarının hemen başında Muhammed Salah'ın attığı golle öne geçerken, konuk ekip 66. dakikada Hee-chan Hwang ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde skor değişmeyince mücadele 2-2 berabere tamamlandı.

Liverpool kalecisi Alisson, maçta yediği iki golde de büyük hata yaptı.

Kupada tur atlayan taraf, iki takım arasındaki ikinci maçın ardından belli olacak.

Liverpool-Wolverhampton maç özeti:

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