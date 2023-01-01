Farioli: Galatasaray rakiplerini öldürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Alanyaspor evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonunda Alanyaspor teknik direktörü Farioli yayıncı kuruluşa konuştu.
23:27 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Farioli
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Alanyaspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Farioli yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
''Galatasaray rakiplerini öldürüyor''
"Galatasaray, son dönemlerde tabiri caizse rakiplerini öldüren bir takım. Buna rağmen oyuncularım harika bir performans gösterdi. Üzgünüm, çok fazla şans yakaladık ve sonuç farklı olabilirdi."
''Hakemler etkili oldu''
"Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum ama maçın yönetimi de biraz etkili oldu. Bir penaltı pozisyonu var, kartlar var... Böyle olunca, bizim için oynaması da zorlaşıyor."
#Farioli
#Alanyaspor
#Galatasaray
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