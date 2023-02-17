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Spor

Fatih İlek'ten Christian Atsu itirafı: "Uçağa binmekten vazgeçince depreme yakalandı"

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'a henüz ulaşılamadı. Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek yapmış olduğu açıklamada, aslında Atsu'nun akşam saatlerinde şehirden ayrılacağını fakat biraz daha vakit geçirmek için uçak biletini iptal ettirdiğini ve depreme yakalandığını söyledi.

10:07 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Christian Atsu

Christian Atsu

Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay'da da büyük yıkımlara neden oldu. Enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'a ve futbolcu Christian Atsu'ya henüz ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.


Radyospor'a açıklamalarda bulunan Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, Savut ve Atsu hakkında konuştu. İlek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"Telefonda sesini duymuş"

"Bizim kaldığımız otel de yıkıldı ama biz çıkmayı başardık. 3 kişiydik. Otelden çıktıktan sonra, tesislere gittik. Volkan Hoca (Demirel) futbolculara sahip çıktı. Sonrasında Taner Savut'u aradı. Tam net olmamakla birlikte sesini duymuş ve telefon kapanmıştı. Bu bize çok ümit vermişti. Kabus gibi geliyor."


"Ayrılmak istediğini söylemişti"

"Christian Atsu, Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı. Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası."


"Uçağını iptal etti, depreme yakalandı"

"Uçak bileti vardı ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı çoşkudan sonra 'Gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu."





#Christian Atsu
#Taner Savut
#Hatayspor
2 saat önce
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Fatih İlek'ten Christian Atsu itirafı: "Uçağa binmekten vazgeçince depreme yakalandı"
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