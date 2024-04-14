Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.
Fatih Karagümrük'ün golünü 45+1. dakikada Can Keleş attı.
Ev sahibi ekipte Ryan Mendes 76. dakikada direkt kırmızı ve Eysseric 90+7. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldılar.
Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla tek sezonda 20 lig golüne ulaşan 5. yabancı futbolcu oldu.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 85'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karagümrük ise 30 puana 18. sırada kaldı.
Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.