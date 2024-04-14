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Spor

Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Karagümrük'ün golünü 45+1. dakikada Can Keleş attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 85'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20:58 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 20:59 - 14/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı.
Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.


Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Edin Dzeko ve 57. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.


Fatih Karagümrük'ün golünü 45+1. dakikada Can Keleş attı.


Ev sahibi ekipte Ryan Mendes 76. dakikada direkt kırmızı ve Eysseric 90+7. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldılar.


Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla tek sezonda 20 lig golüne ulaşan 5. yabancı futbolcu oldu.


Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 85'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karagümrük ise 30 puana 18. sırada kaldı.


Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.


FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU


FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI




#Fenerbahçe
#Fatih Karagümrük
#Trendyol Süper Lig
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