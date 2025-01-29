Fatih Karagümrük Serginho'yu transfer etti

Açıklamada, son olarak Brezilya Serie A takımlarından CR Vasco da Gama'da forma giyen ve 2020'de transfer olduğu Giresunspor'da 3 sezon top koşturan Serginho, Süper Lig'de 64, Trendyol 1. Lig'de 26, Türkiye Kupası'nda 5 karşılaşmaya çıktığı ve bu maçlarda 10 gol ile 19 asist kaydettiği bilgisi aktarıldı.