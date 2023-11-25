|
Spor

Fatih Tekke: Başarısız değil çok başarısızım

Alanyaspor, Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Yenilgiyi değerlendiren teknik direktör Fatih Tekke, "Sorumlu kesinlikle benim. Başarısız değil, çok başarısızım" ifadelerini kullandı.

22:12 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 22:13 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

Alanyaspor deplasmanda Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Fatih Tekke çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Fatih Tekke şöyle konuştu:

'Galatasaray ile oynamak kolay değil'

"Kötü başlangıç.. Ardından bu maç... 15 gün çalıştık. Şu ana kadar çalışmalarımı, araştırmalarımı kendi geliştirme çabalarımı check etme görüntüsü var. Bizim olduğumuz takımlarda düzen olması gerekirken, bugün ciddi üzüldüğüm düzensizlik oldu. Tüm bunlar benim moralimi bozdu. Bu benim ve ekibimin tarzı değil. Biz düzenli olmak zorundayız. Galatasaray ile oynamak kolay değil. Ancak ondan bağımsız olarak bu düzen sağlayamıyorsak, bu sorumluluk bana ait"


'Başarısız değil, çok başarısızım'

"Bu takım 8 yıldır çok önemli şeyler başardı. Biz de kendi hayallerimizi bir üst seviyeye taşıyabilmek için geldik. Sanırım 8 gol yedik, gol atmış değiliz. Alanyaspor'a zarar vermek için değil, kendimizi ve kulübü bir ritme sokmak için buraya geldik. 15 günde bu düzensizliği kabul edemem. Sorumlu kesinlikle benim. Başarısız değil, çok başarısızım"


'Bu düzensizliği kabul edemem!'

"Yönetim kurulu herhangi bir karar alabilir, oturup konuşulabilir. Skordan bağımsız bu düzensizliği kabul edemem! Düzensizlik 8-9 yıllık çalışmalarımı check etme durumuna geldi, bunu düşüneceğim! Veda konuşması değil, pes etmem mümkün değil! Yeni bir hoca, yeni bir heyecan gelmesi lazım! Ama bir camianın çalışanısınız, insanlara ne yaptığınızı ve ne yapmak istediğini göstermek zorundasınız. Güvensizlik oluşabilir. Ben de check edeceğim. Üzüldüğüm maç oldu"


'Nasıl düzelteceğimi düşüneceğim'

"İstanbulspor'da geçen sene yaptığımız güzel şeyleri bu 3 maçta kenara atamam. Ancak check etmek ve düzeltmek gerebilir. Bu bazen iyi olur. Düşüneceğim... İçeride bu konuşmayı yapıp yapmamayı düşündüm. Bunu nasıl düzelteceğimi düşüneceğim"






#Süper Lig
#Alanyaspor
#Fatih Tekke
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TÜMOSAN Konyaspor evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti | ÖZET