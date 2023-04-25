Fatih Tekke Fenerbahçe beraberliğini değerlendirdi

“Hafta içinde Fenerbahçe’nin hemen hemen tüm ataklarının kenar hücumlarından yetenekli oyuncularıyla gol bulmaya çalışan artı direkt hücumlarla dönen toplarda etkili olmaya çalışan bir takım olduğunu biliyorduk. Yine kenardan oymasını müsaade ettik. Attıkları gol yine bizim hatamızdan oldu. İkinci yarı 2-0’dan sonra bir bölümde Eze’nin bireysel olarak penaltıyı alması bizi maça tutundurdu. Buna ihtiyacımız vardı. Risk alarak ön alan baskısı yaptık karşılığını bulduk. Pozisyona baktığımızda beklediğimiz hızlı hücumlarımız var. Kadıköy’de bu ambiyansta ancak bu kadar yakalayabilirdik. Abartmanın manası yok ama neticede 1 puan aldık. Bizim için her maç hayati önem taşıyor. Giresunspor ile oynayacağız. Bir an önce dönüp Giresunspor’a hazırlanmamız lazım. Oyuncularıma verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ederim. 1 puanı hak ettik. İstanbulspor olarak lige renk kattığımızı düşünüyorum. Planlı oynadığımızı düşünüyorum. Belki de ilk kez bir formasyon üzerinde iki şeklinde oynadık. Normalde her formasyonda bir an önce dönebilen takımız. Çok çalıştık. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum”