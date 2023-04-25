Fatih Tekke Fenerbahçe beraberliğini değerlendirdi

Fatih Tekke - Trabzonspor Teknik Direktörü
İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
3 puan beklentilerinin maç öncesi az olduğunu dile getiren Fatih Tekke, “4-3-3’te bir bekleme şeklimiz var. Bunu birkaç formasyonda yapıyoruz. Fenerbahçe’nin oyunu kenardan oynadığını biliyorduk. Attıkları goller çok beklediğimiz gibi değildi. 3. gol direkt hücumdan bireysel hata. İlk gol hata denebilir. Bir bölümde ön aklan baskısı yaptık. Yine bizim tekrarlarımız var. Başarılı olduk diye düşünüyorum. Topalli’nin perfromnası Emir’in asisti. Çok güzel işler yaptılar. Toplamda Fenerbahçe bu kadar az pozisyonum belki de bir bize buldu. Dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. 3 puan beklentimiz vardı ama cüzi bir şeydi” değerlendirmesini yaptı.
Hakem yönetiminin sorulması üzerine Fatih Tekke, “Geçen hafta hakemle ilgili konuşmadım. Özellikle hakemle ilgili konuşmayacağım. Bir gün konuşursam bir cümlede 3 kelime olabilir. Bugün de konuşmayacağım” cevabını verdi.