Fatih Tekke galibiyeti vefat eden Orhan Kaynak'a hediye etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Galibiyetin ardından bordo-mavililerin teknik direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

Tekke şöyle konuştu:

"Orhan ağabey dahil herkes Trabzon'un faydasına işler yapıyordu, çok çalıştık, çok iyi şeyler başardık, daha iyi olması hepimizin isteğiydi."

"Bir senedeki sonuçların tesadüf olması mümkün değil. Takımı tebrik ederim."

"Rizespor dönem dönem bizden iyi oynadı, puanı da hak ettikleri noktalar oldu onları da tebrik ederim.

"Orhan abiye ve ailesine üç puanı hediye ediyoruz."












