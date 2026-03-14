Trabzon'da tartışma çıkartan karar: "Kırmızı kart olmalıydı"

Trabzon'da tartışma çıkartan karar: "Kırmızı kart olmalıydı"

21:59 14/03/2026, Cumartesi
14/03/2026, Cumartesi
Papanikolaou ‘nun Folcarelli’ye müdahalesi.
Papanikolaou ‘nun Folcarelli’ye müdahalesi.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor’u Paul Onuachu’nun golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadelede Çağdaş Altay’ın 70. dakikada Papanikolaou’nun Folcarelli’ye müdahalesi sonrası kırmızı kart göstermemesi ise tartışma yarattı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında ezeli Karadeniz rakibi Çaykur Rizespor’u konuk etti. Papara Park’ta oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmada galibiyeti getiren gol, ikinci yarıda geldi. 51. dakikada sahneye çıkan Paul Onuachu, attığı golle takımını öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.

Mücadelenin en çok konuşulan anı ise 70. dakikada yaşandı. Çağdaş Altay’ın yönettiği karşılaşmada, Rizesporlu Papanikolaou’nun Folcarelli’ye yaptığı sert müdahale sonrası Trabzonsporlu oyuncular kırmızı kart itirazında bulundu.

Yoğun itirazlar üzerine VAR ile iletişime geçen Altay, pozisyonu değerlendirdikten sonra oyunun devam etmesine karar verdi. Hakemin bu kararı bordo-mavili futbolcular ve tribünlerden büyük tepki görürken, eski hakemler tartışmalı pozisyon için kırmızı kart yorumunu yaptı.

Hakem yorumları şu şekilde;
Deniz Ateş Bitnel:
"Trabzonspor-Ç.Rizespor maçının 70. dakikasında Papanikolaou ‘nun Folcarelli’ye müdahalesi kırmızı kart. Hakem sarı kart verdi! Olsun süper ligde bir kadın hakemimiz maç yönetiyor! Değil mi Ferhat Gündoğdu?"
Serdar Akçer:
"Rakibe ayakkabının çivileri ile kaval kemiğine doğru gergin ayakla müdahale ediyor. Temas anından sonra, yani güç transferi olduktan sonra, dizini büküyor. Aşırı güç kullanımıyla yapılan bu tackle'de kırmızı kart olmalıydı."


15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

