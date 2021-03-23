Fatih Tekke Süper Lig yolunda

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih 'Sultan' Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fatih Tekke, Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa'nın yeni teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Teknik Direktörümüz Fatih ‘’Sultan’’ Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz. #YolunAçıkOlsunFatihSultanTekke pic.twitter.com/ZtlcZlk7B1 REKLAM March 23, 2021