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Fatih Tekke Süper Lig yolunda

İstanbulspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. 43 yaşındaki teknik adamın adı Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile anılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Tekke Süper Lig yolunda
Fatih Tekke

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih 'Sultan' Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü kendisine teşekkür ediyor, her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fatih Tekke, Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa'nın yeni teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Kasımpaşa Kulübü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı
SPOR
Kasımpaşa Kulübü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı
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