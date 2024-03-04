Fatih Tekke'den duygulandıran Trabzonspor açıklaması

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 28. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.





Galibiyetin ardından teknik direktör Fatih Tekke basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Fatih Tekke'nin açıklamaları:

'Ona teşekkür ederim'

"Maçın başında Trabzonspor'a bekleyemezsiniz dedim çünkü doğru yerleşen ve son haftalarda bunu ritmik hale getiren bir takım. Ülkede 3 tane organizasyonlu oynayan takım varsa, birincisi Trabzonspor. Çok iyi bir teknik direktöre sahipler. Kendisi de çok zarif bir insan. Bizim gitmemiz gerekirken maç öncesi o geldi soyunma odasına. Ona teşekkür ederim"





'Zor şeyler başarıyor oyuncularım'

"Oyuncularım iyi çalışıyor. Çok doğru, iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bugün de aynı şeyi denedik, bugün oldu. İyi çalışıyoruz ve neticesinde de Türkiye'nin en büyük takımlarından birisine karşı galip geldik. Ama bizim puanımız 33. Bizim en az 10 puan daha toplamamız gerekiyor. Her maç zor. Hafta sonu yine zor bir maç oynayacağız. Zor şeyler başarıyor oyuncularım. Onlara teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. 3 puan bizim için çok değerli ama devam etmemiz lazım. Biz her maç doğru oynamaya devam edeceğiz"





'4 aydır buradayız'

"Herkesin payı var. Çok iyi çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığını ligde kalarak buluruz. 4 aydır buradayız. Sürekli çalışmaya çalışıyoruz. Biz Alanyaspor olarak ligde kalmalıyız. Oğuz çok potansiyelli bir oyuncu. A Milli Takım'a aday olabilecek potansiyelde. Bana bir sözü var, çalışmaya devam edecek"





"Trabzonsporumuza başarılara diliyorum. Hedeflerine ulaşacaklarına inanıyorum"











