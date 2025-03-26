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Fatih Tekke'nin canını sıkan durum

Fatih Tekke'nin canını sıkan durum

12:2326/03/2025, Çarşamba
IHA
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Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında ikinci maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, savunmaya ve hücum hattına çözüm arıyor. Genç teknik adam savunmada Stefan Savic’in belirsizliği ve Arseniy Batagov’un sakatlığının yanı sıra hücumda ise Simon Banza’nın kart cezalısı olması nedeniyle Göztepe karşısında kadrodaki alternatifleri değerlendirecek.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Göztepe’yi konuk edecek olan Trabzonspor’da sezon başından beri yaşanılan sakatlıklar nedeniyle belirsizlik sürüyor. Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Fatih Tekke, taraftarı önünde çıkacağı ilk maçta yaşanan bu şanssızlığı aşmak için çözüm arıyor.


Karadeniz ekibinde, Stefan Savic adalesinde yaşadığı sakatlık sonrası takımdan ayrı çalışırken, bu oyuncunun durumu maç günü netlik kazanacak. Tedavileri devam eden Arseniy Batagov ve Hüseyin Türkmen’in yanı sıra John Lundstram, Anthony Nwakaeme ve Onuralp Çevikkan da mücadelede forma giymeyecek.



Simon Banza cezalı

Bordo-mavililerde, Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Simon Banza, Göztepe maçında forma giyemeyecek. 17 golle takımın en skorer ismi olan Banza’nın yokluğunda Tekke, hücum hattında Danilo Sikan’a görev vermesi bekleniyor.





#Trabzonspor
#Fatih Tekke
#Göztepe

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