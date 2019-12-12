UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Fatih Terim: Acı bir veda oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain maçı sonrası yaptığı açıklamada, iki takım arasında büyük fark olduğunu belirterek, "Bizim için acı bir veda oldu" dedi.

Haber Merkezi İHA
Grupta son sırada yer alan Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.

Grupta son sırada yer alan Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.

Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, Paris Saint-Germain’e 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Acı bir veda oldu. Böyle olmasaydı, iyi olurdu. Bizden iyiler, sıkletimiz farklı, bunu kabul edelim. 30-35 dakika durabildik. Çok fazla bir takım, biz de hayatımızın en kötü performansımızı sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin çok daha iyi olduklarını söyleyen Terim, "Aylar önce bana ’İyi isimler aldınız’ dediğinizde, ’Umarım cisim de aynı olur’ demiştim. Ocak ayında değişim kaçınılmaz. 3 kulvarda yapamayacağımız, hele hele Real Madrid ve PSG’nin seviyelerinin, kalitelerinin, kapasitelerinin önde olduğunu kabul edelim. Farklı mağlup olunmasaydı da, bizim düşüncelerimizi değiştirmezdi. Sadece teselli olurdu. Şu gerçeği kabul edelim, biz bu seviyede değiliz. 5-0 bitmeseydi de 1-0, 1-1 bitseydi de değişen bir şey olmaz. O mücadeleyi yapamadıktan sonra iddianız olmaz. Bunu çok güzel bir hikayeye çevirmek, Allah izin verirse, artık bizim boynumuzun borcu. İnşallah ligde ve kupada böyle bir hikaye çıkarırız" ifadelerini kullandı.

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