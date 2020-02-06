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Fatih Terim babasının kabri başında gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen yıl 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim’in kabri başında duygusal anlar yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Terim, babasını mezarı başında andı.

Terim, babasını mezarı başında andı.

Fotoğraf: IHA

Fatih Terim’in babası Talat Terim, ölümünün 1. yılında Adana’daki kabri başında anıldı. Adana Asri Mezarlığı’nda mevlid okutulurken Fatih Terim, annesi Nuriye Terim ve eşi Fulya Terim ile birbirine sarılarak ağladı. Terim’im kızı Buse Terim Bahçekapılı’nın da mevlit sırasında gözyaşı döktüğü görüldü.

Mevlide Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile Teknik Direktör Uğur Tütüneker’in yanı sıra aile yakınları katıldı.

Terim ve annesi mezar başında gözyaşı döktü.
Terim ve annesi mezar başında gözyaşı döktü.

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