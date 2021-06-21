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Fatih Terim Florya'da alkışlarla karşılandı

Galatasaray Kulübü'nde Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından görevine devam edeceği açıklanan teknik direktör Fatih Terim, yeni sezon öncesi sarı-kırmızılı futbol takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Haber Merkezi AA
Fatih Terim Floryada alkışlarla karşılandı
Futbolcular Terim'i alkışladı.

Teknik direktör Fatih Terim, yaklaşık bir haftadır Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenör Selçuk İnan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekiple bir araya geldi.

Erken saatlerde tesislere gelen Terim, ilk olarak çalışanlarla selamlaştı. Ardından antrenman sahasına geçen Fatih Terim, futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Oyuncuların hepsiyle tek tek tokalaşan Terim, "Hayırlı olsun hepimize" ifadesini kullandı.

Fatih Terim takımın durumu hakkında bilgi aldı.
Fatih Terim takımın durumu hakkında bilgi aldı.

Arda Turan da idmanı takip etti

Fatih Terim, daha sonra antrenörler Selçuk İnan ile Necati Ateş'ten bilgi aldı. Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda devam etmesi beklenen kaptan Arda Turan da antrenmanı takip etti.

İdmanda sarı-kırmızılı futbolcular güç ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan, tesislerin yakınında bulunan bir evin balkonundan Galatasaraylı bir taraftar Fatih Terim'e, "Hocam, evinize hoş geldiniz" diye seslendi. Terim de bu taraftara el sallayarak karşılık verdi.

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