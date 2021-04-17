Fatih Terim: Galatasaray'a kimse dokunamaz

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan teknik direktör Fatih Terim, gündemdeki konuları değerlendirdi.
"Çok güzel bir stat olmuş"
- Göztepe mücadelesi hakkında konuşarak başlayan Terim, "Bu güzel stadyumu kazandıranlara teşekkür etmek lazım. Toprak sahada, burada Göztepe'yle antrenman yapmıştım. Gürsel abimin adını taşıyan bu stadyum, Göztepe'ye ve Türk futboluna hayırlı olsun. Göztepe'nin harika seyircisiyle de burada güzel bir atmosfer olacaktır" ifadelerini kullandı.
"Oyuncularımdan reaksiyon bekliyorum"
- Son haftaları iyi geçirmediklerini belirten Fatih Terim, "Göztepe son haftaların formda takımı, birlikte çalıştığım Ünal kardeşim de burada. İyi gidiyorlar. Biz son haftaları pek iyi geçmiyoruz ama Galatasaray birçok başarısını sahaya karakterini koyan ve vazgeçmeyen şekilde kazanmıştır. Biz böyle yaparak birçok başarı kazandık. Bugün de böyle bir reaksiyon bekliyorum oyuncularımdan" dedi.
"Galatasaray bu umudu hep kullanmıştır"
- Hafta içinde yaşanan olaylar hakkında da konuşan Terim, "Galatasaray böyle durumlarda reaksiyon gösterir ve vazgeçmez. Bütün başarıların altında bu yatıyordur Galatasaray'da. Eğer matematiksel şansımız devam ediyorsa, umut var demektir. Galatasaray, bu umudu hep kullanmıştır" ifadelerini kullandı.
"Galatasaray'a kimse dokunamaz"
- "Galatasaray'a bir şey olmasına Galatasaraylılar izin vermez" diyen Fatih Terim, ""Galatasaray'a da, değerlerine de, sahada emeğini veren, formasını ıslatan, Galatasaray'ı temsil eden herkese kimse dokunamaz. Kolay kolay da dokunamaz. İnanıyorum ki Galatasaraylılar da buna müsaade etmez. Takımımla ilgili, camiamla ilgili fikirlerimi aşağı yukarı vermiş oldum, maçtan sonra daha detaylı konuşuruz" dedi.
Ne yaşanmıştı?
- Oldukça gergin bir hafta geçiren Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlamalı" sözlerini kullanması Florya'da bomba etkisi oluşturmuştu.