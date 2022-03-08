Fatih Terim'den Burak Elmas'a yanıt

Galatasaray'ın Avrupa mesaisi başladı. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak olan Aslan bu karşılaşmaya yoğunlaşmış durumda.

Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas Camp Nou'da oynanacak olan mücadeleye Fatih Terimi davet etmişti.Terim, Elmas'ın Barcelona maçı davetine olumsuz yanıt verdi ve maçı televizyondan takip edeceğini söyledi.

Terim'in açıklamalarında;

"Hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu. Bilmenizi isterim ki, perşembe gecesi televizyon başında, yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim."

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