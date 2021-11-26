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Fatih Terim'in cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), derbide yaşananlar nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terimin cezası belli oldu
Fatih Terim

PFDK, Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kartla oyundan atılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasını açıkladı.

Kurul, Terim'e 5 maç men ve 29 bin 500 TL para cezası verdi.

PFDK'nın Fatih Terim'le ilgili kararı şöyle;

  • "Galatasaray A.Ş. teknik sorumlusu Fatih Terim'in, Fenerbahçe maçında ihraç sonrası hakeme yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Terim'in tedbire uymama eylemi nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasında ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."
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