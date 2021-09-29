Fatih Terim'in Morutan planı

Süper Lig’de 4 hafta sonra kazanarak rahat bir nefes alan Galatasaray’da gözler yarın UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak olan Marsilya maçına çevrildi. Teknik heyet hem Marcao’nun dönmesi hem de maçın zorluğunu göz önünde bulundurarak, kadroda bir takım değişikliklere gidecek.

Marcao-Nelsson ikilisi oynayacak

Savunmada Nelsson’a partnerlik yapacak olan Marcao, bu anlamda sarı-kırmızılı takımı rahatlatacak. Aldığı ceza nedeniyle ligde forma giyemeyen başarılı stoperin yokluğu ciddi bir şekilde aranıyor. Savunmanın sağında Yedlin, solunda ise Van Aanholt mücadele edecek.

Fatih Terim, Morutan'a özgürlük verecek

Orta sahada Berkan Kutlu ve Cicaldau ikilisinin performansından memnun kalınırken, bu ikilinin önünde Morutan’ın oynaması bekleniyor. Göztepe maçında 1 gol atan Rumen futbolcunun, oyun aklı ve pozisyon üretmesi kendisi hakkındaki ‘10 numara’ oynar görüşlerini pekiştirdi. Morutan’a sahada özgürlük verilecek ve takımı yönlendirmesi istenecek.

REKLAM

Forvete Diagne

Hücumda solunda Kerem’i düşünen teknik heyet, sağ kanat için Emre Kılınç ve Feghouli arasında tercih yapacak. Ancak, tecrübesiyle Feghouli’nin formaya yakın olduğu öğrenildi. Forvette ise Senegalli oyuncu Diagne’nin Halil’in bir adım önünde olduğu ifade edildi. Takımla çalışmaya başlayan Boey ve Barış Alper’in kafileye dahil edileceği ancak ilk 11’de olmayacağı öğrenildi.