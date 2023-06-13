Favori Montella plase Lucescu

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un veda etmesinin ardından yeni teknik direktörünü en kısa sürede açıklamayı planlıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Yönetim, iyi ilişkiler içerisinde bulunduğu Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile görüşerek, sözleşmesi sona eren İtalyan teknik adamla temasa geçmek için izin istedi. Sancak ise dün Montella ile yollarına ayırdıklarını resmen açıkladı. Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde İtalyan teknik adam ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Adana Demirspor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken Montella, Türkiye ligini tanıması, Samet Akaydın ve Tayyip Talha gibi oyuncuları parlatması, futbolcularla sağlıklı ilişkiler kurması nedeniyle ilk sıraya yerleşiyor. Sarı-lacivertliler, Montella'yı takımın başına getirerek, bir an önce yeni sezon kadrosu için transfer çalışmalarına başlamak istiyor.