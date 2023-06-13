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Spor

Favori Montella plase Lucescu

Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, ilk olarak İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile temasa geçecek. Sarı-lacivertlilerde Mircea Lucescu da ciddi adaylar arasında. İsmi geçen teknik adamlardan Abdullah Avcı ismine camiada tepki oluşurken, Sergen Yalçın ise şuanda gündemde yer almıyor.

10:10 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Vincenzo Montella - Mircea Lucescu

Vincenzo Montella - Mircea Lucescu

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un veda etmesinin ardından yeni teknik direktörünü en kısa sürede açıklamayı planlıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Yönetim, iyi ilişkiler içerisinde bulunduğu Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile görüşerek, sözleşmesi sona eren İtalyan teknik adamla temasa geçmek için izin istedi. Sancak ise dün Montella ile yollarına ayırdıklarını resmen açıkladı. Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde İtalyan teknik adam ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Adana Demirspor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken Montella, Türkiye ligini tanıması, Samet Akaydın ve Tayyip Talha gibi oyuncuları parlatması, futbolcularla sağlıklı ilişkiler kurması nedeniyle ilk sıraya yerleşiyor. Sarı-lacivertliler, Montella'yı takımın başına getirerek, bir an önce yeni sezon kadrosu için transfer çalışmalarına başlamak istiyor.


Lucescu da liste başı

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör için ismi geçen diğer isimse Mircea Lucescu. Rumen teknik adamın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 1 yıl daha sözleşmesinin olması, yüksek yıllık ücret istemesi ve 77 yaşında olması nedeniyle yönetim içerisinde soğuk bakanlar var. Sarı-lacivertli takımda yerli teknik adaylar arasında ismi geçen teknik direktör Abdullah Avcı da adaylardan. Ancak camia içerisinde kendisine büyük tepki söz konusu. İsmi teknik direktör adayları arasında geçen Sergen Yalçın ise şuanda gündemde yer almıyor. Sarı-lacivertli yönetimin genç teknik adamla hiçbir görüşme yapmadığı öğrenildi.










#Fenerbahçe
#Montella
#Lucescu
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