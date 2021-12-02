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F.Bahçe’nin hedefinde Bilic var

Fenerbahçe’de teknik direktör Pereira görevine devam etse de yönetimin yeni isim için arayışları sürüyor. Listenin başında ise Türkiye ligini tanıması nedeniyle Hırvat teknik direktör Slaven Bilic var. Alternatif olarak ise İtalyan Francesco Farioli düşünülüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​F.Bahçe’nin hedefinde Bilic var
Slaven Bilic

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira görevine devam ediyor, ancak yönetim Portekizli teknik direktörden ümidini kesmiş durumda.

Yönetim, teknik direktör arayışlarına başladı ve bazı isimlerle temasa geçti. Gündemde sezon başında gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Hırvat teknik direktör Slaven Bilic var. Bilic’in, Türkiye ligini yakından tanıması ve lige çabuk uyum sağlayacağını düşünen yönetim tecrübeli teknik adamın transferini bu kez bitirmek istiyor. Hırvat teknik direktör de Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor ve yeniden Türkiye’de çalışmak istiyor. Sezon başında kulübü izin vermediği için Fenerbahçe’nin başına geçemeyen Slaven Bilic’e bu kez Çin’de görev yaptığı Beijing Guoan kulübünün izin vermeye yakın olduğu gelen haberler arasında.

Fatih Karagümrük’ün İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli de hedefler arasında. Sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki Farioli’yi takımın başına getirmek istiyor. Ancak hem Farioli’nin Karagümrük ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olması hem de PRO lisansının olmaması yönetimi düşündürüyor. Sarı- lacivertli takımda üçüncü seçenek ise Alman teknik direktör Christoph Daum ve yanına camiayı iyi bilen yerli bir teknik direktör ikilisini getirmek.

Pereira’nın yetkilerine tırpan

  • Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Vitor Pereira’yı sezon başında tam yetkili olarak göreve getirmişti. Tesislerde her şey Portekizli teknik adama emanetti, yöneticiler de çok fazla tesisleri ziyaret etmiyordu. Alınan kötü sonuçların ardından Pereira’nın yetkileri sınırlandırıldı. Artık yöneticiler tesisleri daha fazla ziyaret edecek ve futbolcuların motivasyonunu sağlayacak.
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