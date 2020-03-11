FC Kopenhag: Şenol Güneş Beşiktaş'ı

Bu yıl Avrupa Kupası elemelerinde kendi evlerinde oynadıkları son 5 maçta yalnızca 1 galibiyeti olan takımın Celtics’e karşı kazandıkları maç da deplasmandaydı. Evindeki başarısız istatistiklerine karşın Avrupa Ligi'nde deplasmanda son 6 maçında kaybetmeyen bir takım.

Kopenhag’ın şu anki oyun yapısının en çok benzediği takım olarak geçtiğimiz yıl Şenol Güneş ile orta, şut oyunu oynayıp beklerin hücum yeteneklerine güvenerek varyasyon oluşturmaya çalışan Beşiktaş’ı söyleyebiliriz.

Şu an Danimarka Ligi’nde liderin 12 puan gerisinde yer alan Kopenhag bu yıl kendi liginde ciddi sorunlar yaşıyor. Özellikle tüm kulvarlarda oynadığı son 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alması da oyun planlarının yeterince çözüm üretemediğini gösteriyor.

Bu yıl oynadıkları maçlarda skoru alıp kapanan takımlara karşı pek bir varlık gösteremeyen bir yapıları var. Geçtiğimiz ay Esbjerg’e 1-0 yenildikleri maçta; pozisyon bulan, topları direkten dönen, penaltı kaçıran Esbjerg olurken, Kopenhag kupada 2-0 kaybettiği Aalborg maçındaki ya da lig sonuncusu Silkeborg ile 1-1 berabere kaldığı maçtaki gibi karşılama oyunununa karşı bir çözümü olmadığını tekrar gösterdi. Ligin son iki sıradaki takımlarına karşı çaresiz kalan Kopenhag ligde en son atak futbolu oynayan Aalborg’u 3-2 yenmeyi başarmıştı. Nitekim, Aalborg daha sonra kupa çeyrek finalinde karşılaştıkları Kopenhag’a karşı oyun planını değiştirdi. Aalborg bu sefer karşılama üzerinden oyunu kurgulayınca maçı 2-0 kazanıp Kopenhag’ı kupa dışına ittiler.

Kopenhag, orta saha merkezinden aldığı topları beklerinin bindirmeleriyle kanat oyuncularına aktaran bir futbol yapısına sahip. Sert ortalarla pozisyon bulmaya çalışan takım bu çağ dışı futbol zihniyetinden dolayı pek de başarılı olamıyor. Geçtiğimiz yıl şampiyon olan Kopenhag’ın başarılı olmasında en büyük etken; Skov ve Vrvo gibi yetenekli futbolculardı. Kanatta, Skov gibi Danimarka futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneğe sahip olan takım Skov’un, Visca tarzı içeri dripling yapan oyun tarzı sayesinde ceza sahasında çoğalabiliyordu. Sonuca gidemediği pozisyonlarda ise takım savunma belkemiğinde yer alan Vrvo’nun hızından yararlanıp kontra atakta eksik yakalanmaktan kurtuluyordu. Skov ve Vrvo’nun rekor bedellerle (20 milyon 500 bin euro) Hoffenheim ve Lazio’ya transfer olmalarının ardından aynı yetenekte futbolcularla takımı ikame etmeyen Kopenhag haliyle başarısız bir sürece girdi.

Bu yıl Avrupa Kupası elemelerinde kendi evlerinde oynadıkları son 5 maçta yalnızca 1 galibiyeti olan takımın Celtics’e karşı kazandıkları maçta deplasmandaydı. Evindeki başarısız istatistiklerine karşın deplasmanda ise son 6 maçında kaybetmeyen bir takım. Bu yıl Avrupa Ligi guruplarında Dinamo Kiev, Malmö gibi güçlü takımlara ilk golü atıp oyunu tutan takım Celtics maçında da aynı senaryo ile turu geçti. Rakip sahaya yerleşen Celtics’in defansta yaptığı bireysel hata sayesinde gol bulup turu geçtiler. Hızlı kontraya çıkabilen bir takım olmalarına rağmen sete karşı yaratıcı oyun planları olmaması deplasman ve ev sahibi oldukları maçlar arasındaki başarı farkının en temel sebebi.

Aalborg ile oynadıkları kupa çeyrek final maçında ise Aalborg defansta hiç eksik yakalanmayıp Kopenhag’ı sete karşı hücum etmeye zorlayarak sonuç aldı. Orta sahada düşük baskıyla kurdukları pres ve alan savunmasıyla karşıladıkları toplarla Kopenhag defansını birçok pozisyonda eksik yakaladılar.

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş-Antalyaspor maçında, Beşiktaş’ın evinde yenilmezlik serisinin bittiği, 3-2 sonuçlanan maçta da Bülent Korkmaz, Aalborg’un taktiğine benzer bir strateji ile sahaya çıkmıştı. Beşiktaş’ın kanatlardan orta oyunu oynacağını bildiği için 1.92 cm boyundaki defans oyuncusu Dieogo’ya karşılama görevi değil atağı başlatma görevi veren Korkmaz bu stratejisinin karşılığını da Diego’dan dönen ortalarla hızlı kontra atak şansları yaratıp takımının 3 gol atarak kazanması ile buldu.

Kilidi açmanın yolu sabırlı ve kontrollü oyun

Orta alan presiyle defansta eksik yakalanmamak serinin kilit noktası. Kopenhag’ın aldığı sonuçlar deplasmanda güçlü rakiplerine karşı direnebildiğini ve agresif bir hücum stratejisini cezalandırabildiğini gösteriyor.

Başakşehir, ilk maçta ev sahibi olmanın etkisiyle seti rakip yarı sahada kurması Kopenhag'ın en çok isteyeceği oyun biçimi. Başakşehir, Türkiye'de Aykut Kocaman ile özdeşen; geride eksik yakalanacağı agresif bir hücum futbolu yerine topu karşılama oyunu oynarsa rakibine karşı ciddi bir avantajı söz konusu. İrfan Can’ın merkezden çapraz paslarla topu Visca ve Aleksic’e aktaracağı oyunda eksik yakalanan rakibe karşı kanat bindirmelerinden ciddi pozisyonlar yakayalayabilir. Antalyaspor, geçtiğimiz yıl Beşiktaş’a karşı kazandığı maçta bu oyunu Hakan Özmert ve Yekta Kurtuluş ile gerçekleştirmişti. Visca gibi özellikle merkeze bindirme yapan bir kanat oyuncusuna sahip olması Başakşehir’in, Kopenhag gibi takımlara karşı en büyük avantajı.

Orta alan presiyle defansta eksik yakalanmamak serinin kilit noktası. Kopenhag’ın aldığı sonuçlar deplasmanda güçlü rakiplerine karşı direnebildiğini ve agresif bir hücum stratejisini cezalandırabildiğini gösteriyor. Okan Buruk’un ekibi bu oyuna karşı topu Kopenhag ile paylaştığı, savunma önceliklerini boşlamadığı bir yapıda rakibine karşı ciddi avantajlara sahip. Yetenek havuzu çok dar olan Kopenhag’ın en iyi oyuncusu, Trabzonspor’da pek bir varlık gösterememiş 35 yaşındaki Dame N’doye. Bu dahi takımın kalitesine dair birçok soruya cevap veriyor.