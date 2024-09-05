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Spor

Felix Uduokhai'den ilk gol

Beşiktaş, U19 Takımı'yla yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Felix Uduokhai, karşılaşmada fileleri havalandırdı.

16:10 - 5/09/2024 Perşembe
IHA
Felix Uduokhai
Felix Uduokhai

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla başlayan idman, ısınma koşularıyla devam etti. Antrenman, U-19 Akademi Takımı ile yapılan hazırlık maçıyla tamamlandı. A Takım'ın gollerini Salih Uçan ve yeni transferden Felix Uduokhai kaydetti.


Yeni transfer Joao Mario, Ciro Immobile ve Al Musrati, teknik ekibin belirlediği program çerçevesinde sahada çalışma gerçekleştirdi.


Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından 10 Eylül Salı günü saat 10.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.








#Beşiktaş
#Beşiktaş U19 Takımı
#Trabzonspor
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