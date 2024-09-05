Felix Uduokhai'den ilk gol

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla başlayan idman, ısınma koşularıyla devam etti. Antrenman, U-19 Akademi Takımı ile yapılan hazırlık maçıyla tamamlandı. A Takım'ın gollerini Salih Uçan ve yeni transferden Felix Uduokhai kaydetti.