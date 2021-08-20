​Fener gençlerle güldü​

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde ağıladığı Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki’yi 1-0 mağlup etti. Genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya, muhteşem bir gole imza attı. Maçın ilk yarısında rakibine göre daha etkili bir oyun oynayan Fenerbahçe, aradığı golü bir türlü bulamadı.

Yaşanan sakatlıklar nedeniyle, maça golcü isimlerinden yoksun çıkan sarı-lacivertliler, ön bölgede Mesut ve Zajc ile gol aradı. Sarı-lacivertliler adına ilk gol girişimi Gustavo’nun şutuyla gelse de top kaleci Tannander’de kaldı. Helsinki ise ani çıkışlarla gol aradı. Bunlardan birinde kale önünde topla buluşan Jair’in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Organize hücumlardan daha ziyade şut atmayı tercih eden sarı-lacivertlilerde önce Mesut, sonra Zajc denese de golü bulamadı. Fenerbahçe, rövanş için avantaj yakalamak adına baskı kurmaya çalışırken, İrfan Can’ın sakatlanarak çıkması işleri daha da zorlaştırdı. O dakikadan sonra genç oyunculara şans veren Pereira, istediğini Muhammed’in ayağından buldu. Genç isim, 65’te sol çaprazdan muhteşem bir vuruşla skoru belirledi: 1-0.