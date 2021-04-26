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​Fener hata yapmadı​

Fener hata yapmadı

Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı ilk yarıda attığı gollerle yenerek zirve yarışında hata yapmadı. Valencia (2) ve Szalai’nin golleriyle kazanan sarı-lacivertliler, 3 puan gerisinde yer aldığı lider Beşiktaş’ı takibini sürdürdü. Kasımpaşa’nın gollerini ise Hajradinovic ve Hadergjonaj attı. Geçen hafta penaltı kurtaran kaleci Harun 2 büyük hatasıyla geceye damga vurdu .

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fener hata yapmadı​
Sarı-lacivertliler, Valencia (2) ve Szalai’nin golleriyle kazandı.

Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta sarı-lacivertlilerin golleri biri penaltıdan olmak üzere Valencia (2) ve Slazai’den gelirken, misafir takımın gollerini Hajradinovic ve Hadergjonaj (Pen) kaydetti.

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  • 15. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahası içine kavisli bir orta gönderdi. Kaleci Ertuğrul’dan önce kafayı vuran Valencia topu ağlara gönderdi. 1-0. 21. dakikada kaleci Harun kritik bir pas hatası yaparak topu Hajradinovic’e kaptırdı. Bu futbolcu yerden düzgün bir vuruşla skora eşitlik getirdi. 1-1. 40. dakikada sağdan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği topa sol kanatta sahip olan Mert Hakan’ın ortasında ön direkte kafayı vuran Szalai filelere gönderdi.

2-1. 44’de İrfan Can’ın pasıyla ceza sahasına giren Valencia, Haddadi tarafından düşürülünce Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 45+1’de kendi kazandığı penaltıda topun başına geçen Valencia, düzgün bir vuruşla skoru 3-1’e getirdi. 53’te Pelkas sol kanattan taşıdığı topu ortaya çevirdi. Valencia’yı geçen topa Nazım’ın sert vuruşu direğin üzerine çarpan auta çıktı. 76. dakikada Hajradinovic karşı karşıya pozisyonda Harun’dan sıyrılmak isterken yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. 81’de Hadergjonaj penaltıyı gole çevirdi 3-2.

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  • Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı. Son olarak Süper Lig’in 28. haftasında 4 Mart’ta Antalyaspor ile yapılan maçta forma giyen ve 67. dakikada sakatlanan yıldız futbolcu, uzun süre takımından ayrı kalmıştı. Kasımpaşa’ya karşı kadroya alınıp alınmayacağı Emre Belözoğlu’nun tercihine bırakılan Mesut Özil, geride kalan maçlar düşünülerek riske edilmedi ve kadroda yer almadı.
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