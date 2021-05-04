​Fener inadı

Süper Lig’in 39. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti. Lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını yeniden 5’e indiren sarı-lacivertli takımın gollerini Sosa (pen), Valencia ve Pelkas kaydetti. İlk 14 dakikada 3-0 geriye düşen Erzurumspor’un sayısı ilk Süper Lig maçına çıkan Özgür Sert’ten gelirken bu yenilgiyle ateş hattından kurtulamadı.

Son 5 maçta 4. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli takım aynı zamanda iç sahadaki son 4 maçını da kazanırken, bu sezon bir Süper Lig maçında 4.8 ile en fazla gol beklentisi yakalayan takım olması dikkat çekti. Maçın ilk dakikasında Mert Hakan’ın savunma arkasına pasına hareketlenen Valencia’nın aşırtma vuruşunda kaleci Szumski son anda topa müdahale etti. Devamında savunma topu uzaklaştırdı. 5. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia’nın vuruşunda top savunmada Gökhan Kardeş’in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, VAR’ın da uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. 6. dakikada Sosa, penaltıdan Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.

12. dakikada İrfan Can’ın ara pasıyla savunma arkasında Valencia’nın kaleciden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-0. 14. dakikada İrfan Can’ın pasıyla sağda topla buluşan Valencia, ceza sahası içine girdikten sonra topu penaltı noktası civarında bulunan Pelkas’a çıkardı. Yunan oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0. 69’da Oltan ceza alanı içinde kaleci Harun’un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 80’de Ozan’ın ortasında kale önündeki Valencia’nın kafa vuruşu yandan auta çıktı. 81. dakikada Obertan’ın pasında Özgür Sert Süper Lig’deki ilk maçında golle tanıştı: 3-1. Son dakikalarda iki takım da birçok pozisyon bulurken, değerlendiremedi.