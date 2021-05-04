Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Fener inadı
FUTBOL FUTBOL

​Fener inadı

Süper Lig’de 39. hafta maçında sahasında kümede kalma mücadelesi veren Erzurumspor’u 8 dakika içinde attığı gollerle mağlup eden Fenerbahçe, lider Beşiktaş ile 5 puanlık farkı korudu. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Sosa, Valencia ve Pelkas attı. Konuk ekibin sayısı Özgür Sert’ten geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fener inadı
Sarı lacivertliler bu sonuçla lider Beşiktaş’ın ardından Süper Lig’in 2. sırasındaki yerini korudu.

Süper Lig’in 39. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti. Lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını yeniden 5’e indiren sarı-lacivertli takımın gollerini Sosa (pen), Valencia ve Pelkas kaydetti. İlk 14 dakikada 3-0 geriye düşen Erzurumspor’un sayısı ilk Süper Lig maçına çıkan Özgür Sert’ten gelirken bu yenilgiyle ateş hattından kurtulamadı.

  • Son 5 maçta 4. galibiyetini elde eden sarı-lacivertli takım aynı zamanda iç sahadaki son 4 maçını da kazanırken, bu sezon bir Süper Lig maçında 4.8 ile en fazla gol beklentisi yakalayan takım olması dikkat çekti. Maçın ilk dakikasında Mert Hakan’ın savunma arkasına pasına hareketlenen Valencia’nın aşırtma vuruşunda kaleci Szumski son anda topa müdahale etti. Devamında savunma topu uzaklaştırdı. 5. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia’nın vuruşunda top savunmada Gökhan Kardeş’in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, VAR’ın da uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. 6. dakikada Sosa, penaltıdan Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.

12. dakikada İrfan Can’ın ara pasıyla savunma arkasında Valencia’nın kaleciden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-0. 14. dakikada İrfan Can’ın pasıyla sağda topla buluşan Valencia, ceza sahası içine girdikten sonra topu penaltı noktası civarında bulunan Pelkas’a çıkardı. Yunan oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0. 69’da Oltan ceza alanı içinde kaleci Harun’un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 80’de Ozan’ın ortasında kale önündeki Valencia’nın kafa vuruşu yandan auta çıktı. 81. dakikada Obertan’ın pasında Özgür Sert Süper Lig’deki ilk maçında golle tanıştı: 3-1. Son dakikalarda iki takım da birçok pozisyon bulurken, değerlendiremedi.

Abone Ol Google News
Dünya bayılan horozu istiyor

Dünya bayılan horozu istiyor

​'Denizli hariç her yerden ilgi gördük'
Yürekleri dağlayan kare

Yürekleri dağlayan kare

​11'inci kattan düşen dört yaşındaki Yusuf Eymen toprağa verildi.
Bakan Muştan Sözcü gazetesine tepki: Dün yalanladık bugün manşet yapmışlar

Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can sağ olarak bulundu.
Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

​Evinin çatısındaki yılanı öldürmek istemişti.

​Market genelgesi esnafı sevindirdi

Yarın hesaplara yatırılacak

Yarın hesaplara yatırılacak

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinde tarih belli oldu.

Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa önerisini açıkladı.
AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Gündem

AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını ve 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını duyurmuştu. Bahçeli'nin önerisiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizde şu anda iyi bir atmosfer söz konusu. Gümrük birliği gibi önemli konularda işbirliği adımlarının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı:
Spor

Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.