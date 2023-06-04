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Spor

Fenerbahçe 4'lü savunma oynayacak

Ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında 3'lü savunma oynatan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugünkü derbide 4'lü tercih edecek. Galatasaray'ın yıldızı Icardi'yi Szalai durduracak.

10:26 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sarı-lacivertliler dün yaptıkları idmanla derbi hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler dün yaptıkları idmanla derbi hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile oynayacağı derbide gözler sarı-lacivertli takımın savunmasında olacak.


Ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray derbisinde 3'lü savunmayla takımı sahaya süren teknik direktör Jorge Jesus, bu kez 4'lü savunma oynatacak. Fenerbahçe'de Ferdi-Szalai-Samet-Luan Peres savunma dörtlüsünde görev yapacak. Kanatlarda görev yapacak Ferdi ve Peres, Galatasaray'ın etkili oyuncuları Kerem ve Boey'i durduracak. Sarı-kırmızılıların önemli hücum silahı Icardi'yi, Szalai ceza sahasında topla buluşturmayacak. Duran toplarda Samet ve Szalai hücuma da katkı verecek.


Valencia-Batshuayi ikilisi forma giyecek

Fenerbahçe'nin forvet hattında ise Valencia ve Batshuayi'nin formunun zirvesinde olması, King ile Pedro'nun da hazır olması Jesus'un elini rahatlatıyor. Derbide forvette Batshuayi-Valencia görev yapacak. İki futbolcunun birlikte oynadığı maçlarda sarı-lacivertliler, yüzde 85 gibi yüksek bir galibiyet yüzdesi yakaladı. Fenerbahçe, Valencia-Batshuayi forvet ikilisinin bu sezon oynadığı maçları kaybetmedi. Fenerbahçe'de şu anda hiçbir forvetin Galatasaray'a golü bulunmuyor.


"Taraftarları sevindirmeliyiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus bu sezon ilk derbi galibiyetini Galatasaray karşısında almak istiyor. Jesus oyuncularına, önce derbide Galatasaray'ı, ardından da Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i yenerek kupaya uzanacaklarını dile getirerek, "Taraftarlarımıza bir derbi galibiyeti hediye etmeliyiz. Sezonu hem derbi galibiyeti hem de Türkiye Kupası ile kapatıp taraftarımızı bir nebze olsun sevindirmeliyiz" dedi.








#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
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