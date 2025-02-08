Fenerbahçe Alanyaspor'a hazır

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe yarın karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlarken, gün içerisinde Alanya'ya gidecek.