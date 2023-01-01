Fenerbahçe Arda Güler'i bekliyor

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, 83. dakikada oyuna girdiği Gaziantep FK maçında uzatmalarla birlikte oynadığı 17 dakikada adeta futbol resitali sundu. Arda Güler, 17 dakikada liderlik özelliklerini sahaya yansıttı. Top kendisinde değilken bile takım arkadaşlarını yönlendirdi, pas kalitesiyle oyuna yön verdi ve yeteneğiyle de takıma liderlik etti.





17 dakikada 33 kez topla buluşan Arda Güler yüzde 93 pas isabetiyle oynarken, 1 kilit pas attı, 2 de isabetli uzun pas kullandı. Girdiği 1 ikili mücadeleyi kazanan genç futbolcu 1 de şut çekti.





Jesus daha çok süre verecek





Sarı-lacivertli taraftarlar ve camia ise Arda Güler'in daha çok süre almasını hatta ilk 11'de başlamasını bekliyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un yaşadığı diz sakatlığının ardından fiziksel kondisyonunu istenilen seviyeye getirmeye başlayan genç futbolcuya önümüzdeki maçlarda daha çok forma şansı verecek. Tecrübeli teknik adam, Arda Güler'in sarı-lacivertli takıma büyük katkı sağlayacağını ifade etti.





Jesus, 17 yaşındaki futbolcunun pas kalitesinden faydalanmak için Gaziantep maçında kendisini farklı bir pozisyonda oynattığını söyleyerek, "Diz sakatlığının ardından fiziksel kondisyonunu istenilen duruma getiriyor. Arda Güler'in karakteristik özelliklerinden ileride çok faydalanacağız, bize çok yardımcı olacak" dedi.





Taraftara teşekkür





Genç orta saha oyuncusu Arda Güler ise, "Deplasmanda da bizi yalnız bırakmayan ve zor zamanlarda hep itici gücümüz olan taraftarımıza teşekkürler. Bana olan sonsuz desteğin karşılığını sahada verebilmek benim için en büyük mutluluk' ifadelerini kullandı.



















