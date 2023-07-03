Fenerbahçe atağa kalkıyor

Fenerbahçe, temmuz ayının girmesiyle transferde atağa kalkacak. Şu ana kadar İtalyan ekibi Inter ile sözleşmesi biten golcü Edin Dzeko ile İskoç kulübü Rangers'tan boşa çıkan sol kanat oyuncusu Ryan Kent'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmeyi planlarken, transferde gündemine birçok ismi aldı.





Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin önemli haberlerden biri İspanya'nın Diario AS gazetesinden geldi. Gazete; sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Thomas Lemar'ı kiralamak istediğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün 27 yaşındaki Fransız oyuncu için bu hafta görüşmelere başlayacağını yazan gazete teknik direktör İsmail Kartal'ın Arda Güler'in olası ayrılığı nedeniyle Lemar'a 4-2-3-1 oyun sisteminde önemli bir görev vermeyi düşündüğünü yazdı.









Ndombele için opsiyonlu teklif





Fenerbahçe'nin Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele için de temaslarda bulunduğu ifade edildi. Geçen sezon kiralık olarak Napoli'de forma giyen ve İniliz ekibine geri dönen 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için sarı-lacivertli yöneticiler, İngiltere'ye çıkarma yaptı. 2 yıl daha sözleşmesi Ndombele için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü de sızan haberler arasında yer alıyor.













Emre Can için ezeli rekabet





Ön liberoya kaliteli bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Borussia Dortmund'un Türk asıllı futbolcusu Emre Can için devreye girdi. Sarı-lacivertli yönetimin yerli statüsündeki Emre Can'a yıllık 3 milyon euro ücret önerdiği belirtildi.





Fenerbahçe, İngiliz ekibi Tottenham ile sözleşmesi biten Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Lucas Moura için de pazarlıklarını sürdürüyor.





Manchester United'dan ayrılan ve boşta olan 32 yaşındaki kaleci David de Gea ile görüşen sarı-lacivertliler, transfer gerçekleşirse Altay Bayındır'ın ayrılmasına izin verecek. Bu arada Juventus'tan ayrılan orta saha oyuncusu Juan Cuadrado'nun adı Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor.























