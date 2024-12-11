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Fenerbahçe - Athletic Bilbao || Canlı izle - Canlı sonuç

Fenerbahçe - Athletic Bilbao || Canlı izle - Canlı sonuç

16:5911/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
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Fenerbahçe - Athletic Bilbao
Fenerbahçe - Athletic Bilbao

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Saat 18.30'da başlayacak olan karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.


Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bosnalı hakem Irfan Peljto düdük çalacak.


Lig etabında oynanan beş hafta sonunda iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, 8 puanla 15. sırada yer alıyor. Athletic Bilbao ise 13 puanla ikinci sırada konumlanıyor.


Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ile kart cezalısı Fred karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekipte ise Ander Herrera yok.


FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Samet, Mert Müldür, İsmail, Amrabat, Szymanski, Saint-Maximin, Tadic, En-Nesyri

Athletic Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki Williams, Sancet, Nico W, Guruzeta


FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO CANLI SKOR


FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO CANLI İZLE

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını canlı izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU


#Fenerbahçe
#Athletic Bilbao
#UEFA Avrupa Ligi

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