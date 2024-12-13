Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Başakşehir mesaisine başladı

Fenerbahçe Başakşehir mesaisine başladı

15:4113/12/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
Fenerbahçe idmanında Cenk Tosun, rakibiyle mücadele ederken.
Fenerbahçe idmanında Cenk Tosun, rakibiyle mücadele ederken.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma ve koordinasyon programları uygulayan oyuncular, pas çalışmalarıyla sürdürdüğü antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.


UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanan Athletic Bilbao maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular ise idmanı yenilenme çalışmasıyla noktaladı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla 15 Aralık Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.





#Fenerbahçe
#Rams Başakşehir
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış aylarında kilo vermeyi hızlandırıyor! Şifre gibi formül geldi...