Fenerbahçe Başakşehir mesaisine başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma ve koordinasyon programları uygulayan oyuncular, pas çalışmalarıyla sürdürdüğü antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.