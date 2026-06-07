Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe başkan adayından ağır suçlama: "Para dağıtarak getirmişler"

Fenerbahçe başkan adayından ağır suçlama: "Para dağıtarak getirmişler"

15:347/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe kongresinden kare.
Fenerbahçe kongresinden kare.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul sürerken Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi hakkında ortaya attığı iddia gündem oldu. Safi cephesi suçlamaları reddederek iddiaların ispatlanmasını istedi.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi devam ederken, başkan adayları arasında tansiyonu yükselten bir gelişme yaşandı.

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'na yönelik olarak, "Hakan Safi para dağıtıyor, insanları para dağıtarak getirmişler, böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Yıldırım'ın seçim sürecine ilişkin yaptığı bu açıklamalar kısa sürede gündem olurken, Hakan Safi cephesinden yanıt gecikmedi.

Safi'nin iletişim sorumlusu Yusuf Kenan Çalık, Aziz Yıldırım'ın iddialarına sert tepki gösterdi. Çalık yaptığı açıklamada, "Böyle yalanlarla uğraşacak vaktimiz yok. Böyle bir iddiası varsa ispatlamak zorunda" ifadelerini kullandı.




#Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul
#Aziz Yıldırım
#Hakan Safi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kuşçu seçim sonuçları 7 Haziran Yeşilyurt Kuşçu beldesi belediye başkanı kim oldu hangi parti kazandı?