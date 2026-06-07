Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'na yönelik olarak, "Hakan Safi para dağıtıyor, insanları para dağıtarak getirmişler, böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.