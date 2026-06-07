Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul sürerken Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi hakkında ortaya attığı iddia gündem oldu. Safi cephesi suçlamaları reddederek iddiaların ispatlanmasını istedi.
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi devam ederken, başkan adayları arasında tansiyonu yükselten bir gelişme yaşandı.
Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'na yönelik olarak, "Hakan Safi para dağıtıyor, insanları para dağıtarak getirmişler, böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Yıldırım'ın seçim sürecine ilişkin yaptığı bu açıklamalar kısa sürede gündem olurken, Hakan Safi cephesinden yanıt gecikmedi.
Safi'nin iletişim sorumlusu Yusuf Kenan Çalık, Aziz Yıldırım'ın iddialarına sert tepki gösterdi. Çalık yaptığı açıklamada, "Böyle yalanlarla uğraşacak vaktimiz yok. Böyle bir iddiası varsa ispatlamak zorunda" ifadelerini kullandı.