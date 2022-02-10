Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç soyunma odasına indi Futbolcuları azarladı
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç soyunma odasına indi: Futbolcuları azarladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 10 kişi kalan Kayserispor'a Kadıköy'de son dakika golüyle kaybeden Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, soyunma odasına indiği ve futbolcuları azarladığı öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kayserispor maçı sonrasında soyunma odasına indi: Futbolcuları azarladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor maçı yenilgisini bu şekilde takip etti.

Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor. Ligde şampiyonluk yarışından kopan, Avrupa Ligi'nden elenerek Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi.

Teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra kısa bir süre takımın başında Zeki Murat Göle görev yapmıştı. Göle'nin ardından da teknik direktör İsmail Kartal'ı göreve getiren Fenerbahçe'de, kötü gidişat durdurulamadı.

Ali Koç soyunma odasına indi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 10 kişi kalan Kayserispor'a Kadıköy'de son dakika golüyle kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, maçtan sonra soyunma odasına indiği öğrenildi. Skorer'de yer alan habere göre Koç, futbolcularla özel bir toplantı yaptı.

  • Oyunculara kızgınlığını belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Bu yaşananlara anlam veremiyorum. Açıkçası inanamıyorum. 10 kişi kalmış bir takıma nasıl elendiğimizi aklım almıyor. Sizin alıyor mu? Bana bir şey söyleyin. Taraftara borçlusunuz. Yağmurda çamurda tribünleri dolduruyorlar, size destek veriyorlar. Aşkları için bunu yapıyorlar. Siz bu formanın hakkını veremiyorsunuz" dediği öğrenildi.

Kayserispor 10 kişiyle Fenerbahçe'yi eledi: Kanarya'yı eski oyuncusu yıktı
SPOR
Kayserispor 10 kişiyle Fenerbahçe'yi eledi: Kanarya'yı eski oyuncusu yıktı


Uzaydan gelmişti

Uzaydan gelmişti

​Dünyanın en büyük elması satıldı: Fiyatı dudak uçuklattı.
Bakan Özer duyurdu

Bakan Özer duyurdu

​Şimdiye kadar yüz yüze eğitime ara verilen derslik sayısı.
Bu konutartışmaya kapalı

'Bu konu
tartışmaya kapalı'

​TBMM Başkanı Şentop Cumhurbaşkanı Adaylığı tartışmasına son noktayı koydu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıkladı.

​Bilim insanları araştırdı: 90 dakika kuralı.

​'Fay kırıldı kırılacak' deyip riskli bölgeleri tek tek açıkladı.

​Emekli olma planları yapanlar için maaşı artırma fırsatı.

​Aralık ayında yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.

​Kurşun yağmuruna tutulan Halil Falyalı'nın vücuduna 16 mermi isabet etmiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: İş dünyası nefes alacak.

​İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.