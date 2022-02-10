Fenerbahçe Başkanı Ali Koç soyunma odasına indi: Futbolcuları azarladı

Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor. Ligde şampiyonluk yarışından kopan, Avrupa Ligi'nden elenerek Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi.
Teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra kısa bir süre takımın başında Zeki Murat Göle görev yapmıştı. Göle'nin ardından da teknik direktör İsmail Kartal'ı göreve getiren Fenerbahçe'de, kötü gidişat durdurulamadı.
Ali Koç soyunma odasına indi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 10 kişi kalan Kayserispor'a Kadıköy'de son dakika golüyle kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, maçtan sonra soyunma odasına indiği öğrenildi. Skorer'de yer alan habere göre Koç, futbolcularla özel bir toplantı yaptı.
- Oyunculara kızgınlığını belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Bu yaşananlara anlam veremiyorum. Açıkçası inanamıyorum. 10 kişi kalmış bir takıma nasıl elendiğimizi aklım almıyor. Sizin alıyor mu? Bana bir şey söyleyin. Taraftara borçlusunuz. Yağmurda çamurda tribünleri dolduruyorlar, size destek veriyorlar. Aşkları için bunu yapıyorlar. Siz bu formanın hakkını veremiyorsunuz" dediği öğrenildi.