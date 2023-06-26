Fenerbahçe Becao ile anlaştı

Stoper hattını Rodrigo Becao hamlesiyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferi yeni sezon hazırlıklarına yetiştirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı stoperin transferini hafta içerisinde bitirerek, kamuoyuna açıklamayı hedefliyor.





İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Becao, takımdan ayrılmak istediğini iletti ve menajeriyle kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. 27 yaşındaki futbolcu, Inter ve Atalanta'nın da transfer listesinde yer alıyordu ancak Inter'in De Vrij ile sözleşme uzatması, Atalanta'nın da Isak Hien'i transferini bitirmek üzere olması nedeniyle Fenerbahçe'nin Becao transferinde eli güçlendi.





Brezilyalı stoper Fenerbahçe ile anlaşmaya varırken, kulüplerin bonservis konusunda el sıkışmasını bekliyor. Udinese 10 milyon euro bonservis bedeli isterken, Fenerbahçe'nin ise 6 milyon euro önerdiği belirtildi.

Becao, geride bıraktığımız sezon Serie A'da çıktığı 28 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.





Orta sahaya Zenit'ten Brezilyalı Wendel





Orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Zenit'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel'i gündemine aldı. Zenit ile iyi ilişkiler kuran ve yeni sezon hazırlık kampını da Rusya'da yapacak olan sarı-lacivertliler, Wendel'i renklerine bağlamak istiyor.





Fenerbahçe, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun şartlarını sorarken, kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Rus ekiplerinin Avrupa kupalarında yer almaması nedeniyle Zenit'in de Wendel'i kiralamaya sıcak baktığı, iki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.





Wendel, Zenit formasıyla bu sezon 33 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Wendel'in güncel piyasa değeri 24 milyon euro.







