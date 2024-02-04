Fenerbahçe Beko derbide Galatasaray'ı 90-74 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Galatasaray Ekmas'ı 90-74 mağlup etti. Sarı-lacivertiler 16. galibiyetini alırken; Galatasaray, 10. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
MAÇ SAYILARI
MAÇ SAYILARI
Fenerbahçe Beko:
Calathes 5, Melih Mahmutoğlu 9, Guduric 8, Tarık Biberovic 6, Sertaç Şanlı 12, Şehmus Hazer 8, Scottie Wilbekin 14, Motley 15, Hayes-Davis 10, Mert Emre Ekşioğlu 3
Galatasaray Ekmas:
Bost 8, Buğrahan Tuncer 12, Prepelic 10, Sadık Emir Kabaca 5, McCormack 8, Walden 2, İsmet Akpınar 11, Samet Geyik 2, Yeboah 16
PERİYOTLAR
PERİYOTLAR
1. PERİYOT: 16-19
İLK YARI: 42-35
3. PERİYOT: 61-50
FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY EKMAS MAÇ ÖZETİ
FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY EKMAS MAÇ ÖZETİ
#Fenerbahçe Beko
#Galatasaray Ekmas
#Türkiye Basketbol Ligi
1 saat önce