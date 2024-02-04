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Spor

Fenerbahçe Beko derbide Galatasaray'ı mağlup etti |ÖZET

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray Ekmas'ı sahasında 90-74 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertiler 16. galibiyetini elde ederken; Galatasaray, 10. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:20 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 23:20 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko derbide Galatasaray'ı 90-74 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko derbide Galatasaray'ı 90-74 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Galatasaray Ekmas'ı 90-74 mağlup etti. Sarı-lacivertiler 16. galibiyetini alırken; Galatasaray, 10. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇ SAYILARI

Fenerbahçe Beko:
Calathes 5, Melih Mahmutoğlu 9, Guduric 8, Tarık Biberovic 6, Sertaç Şanlı 12, Şehmus Hazer 8, Scottie Wilbekin 14, Motley 15, Hayes-Davis 10, Mert Emre Ekşioğlu 3
Galatasaray Ekmas:
Bost 8, Buğrahan Tuncer 12, Prepelic 10, Sadık Emir Kabaca 5, McCormack 8, Walden 2, İsmet Akpınar 11, Samet Geyik 2, Yeboah 16

PERİYOTLAR

1. PERİYOT: 16-19

İLK YARI: 42-35

3. PERİYOT: 61-50

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY EKMAS MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas maçının özetini izlemek için


#Fenerbahçe Beko
#Galatasaray Ekmas
#Türkiye Basketbol Ligi
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