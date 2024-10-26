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Fenerbahçe Beko evinde Panathinaikos'a kaybetti

Fenerbahçe Beko evinde Panathinaikos'a kaybetti

09:3926/10/2024, Cumartesi
AA
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Fenerbahçe Beko evinde Panathinaikos'a kaybetti
Fenerbahçe Beko evinde Panathinaikos'a kaybetti

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Normal Sezon 5'inci hafta maçında sahasında konuk ettiği Panathinaikos'a 81-76 mağlup oldu. Bu maçın ardından Panathinaikos, 3 galibiyete ulaşırken; Fenerbahçe ise 2'nci mağlubiyetini yaşadı.

EuroLeague Normal Sezon 5'inci hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan temsilcisi Panathinaikos karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Panathinaikos, ilk periyodu 21-15 önde bitirdi.


İkinci periyotta da etkin oyununu sürdüren Yunanistan temsilcisi, ilk yarıyı 11 sayı önde tamamladı: 35-46.


Üçüncü periyot karşılıklı basketlere sahne olurken; son periyoda Panathinaikos'un 62-54'lük üstünlüğüyle gidildi.


Fenerbahçe Beko son periyotta üst üste bulduğu başarılı atışlar ile farkı eritse de Panathinaikos maçı 81-76 kazandı.


SKYLAR MAYS İLK MAÇINA ÇIKTI

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Skylar Mays ilk maçına Panathinaikos karşısında çıktı. 4 dakika 59 saniye süre alan 27 yaşındaki basketbolcu, 4 sayı ve 1 ribaundluk performans sergiledi.


ÖMER FARUK YURTSEVEN'E TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ

Fenerbahçe Beko'nun altyapısından yetişen eski oyuncusu Ömer Faruk Yurtseven, Panathinaikos formasıyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na geldi. Sarı-lacivertli ekip, maç öncesinde eski oyuncusuna teşekkür plaketi takdim etti. Öte yandan daha önce ülkemizde Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman da Panathinaikos formasıyla parkede yer aldı.


TARAFTARDAN ÖNEMLİ DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Yunan ekibi ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, maç boyunca önemli destek verdi.

#Fenerbahçe BEKO
#Panathinaikos
#EuroLeague

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