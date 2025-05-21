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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için Abu Dabi'ye gitti

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için Abu Dabi'ye gitti

15:1021/05/2025, Çarşamba
AA
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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için Abu Dabi'ye gitti
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için Abu Dabi'ye gitti

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, organizasyonun düzenleneceği Abu Dabi'ye gitti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen kafile, pasaport kontrolünden sonra uçağa geçti.


Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, kupayı alıp dönmek istediklerini belirtirken milli basketbolcu Sertaç Şanlı da heyecanlı olduklarını ve kupayı Türkiye'ye getirmek istediklerini vurguladı.


Sarı-lacivertli ekibin önemli isimlerinden Tarık Biberovic de üst üste ikinci kez dörtlü finalde mücadele edeceklerini dile getirerek şunları söyledi:


"Çok heyecanlıyız. Geçen seneye göre daha da hazırız. İnşallah pazartesi günü kupayı alarak geleceğiz. Taraftarlarımız da orada olacak. Zaten Fenerbahçe taraftarı her yerde. Nereye gidersek orada varlar. Biz de onları sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah hep birlikte kupayı alarak mutlu şekilde buraya döneceğiz."

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