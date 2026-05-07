Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko yarın final-four için sahada

Fenerbahçe Beko yarın final-four için sahada

11:227/05/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Serinin üçüncü maçından kare.
Serinin üçüncü maçından kare.

Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, yarın parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında yarın deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. Normal sezonu 4. sırada tamamlayarak play-off'ta 5. sıradaki Zalgiris ile eşleşen Fenerbahçe Beko, seriye saha avantajıyla başladı.

Evinde oynadığı ilk maçı 89-78, ikinci maçı ise 86-74 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandaki üçüncü karşılaşmadan 81-78 mağlubiyetle ayrıldı.

Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, yarın parkeden galibiyetle ayrılması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Zalgiris'in kazanması halinde ise Dörtlü Final'e yükselecek takımı belirleyecek serinin 5. ve son maçı, Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.



#Fenerbahçe
#Zalgiris
#EuroLeague
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anket sonuçları nisan ayı partilerin oy oranları son durum: Bugün seçim olsa kim kazanır?