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Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlama programı belli oldu

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlama programı belli oldu

15:3226/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco takımları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da karşılaştı. Rakibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı. Maç sonu Fenerbahçe Beko oyuncuları sevinç yaşadı.
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco takımları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da karşılaştı. Rakibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, maçtan sonra düzenlenen törenle kupasını aldı. Maç sonu Fenerbahçe Beko oyuncuları sevinç yaşadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, bu başarısını yarın Göztepe Parkı'nda kutlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı'dan Göztepe Parkı'na doğru ilerleyecek. Göztepe Parkı'na kurulacak özel platformda, Avrupa şampiyonluğumuzu binlerce Fenerbahçeliyle birlikte coşkuyla kutlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, bu büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı'na bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Fenerbahçe Beko, bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek.

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