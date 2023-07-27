Fenerbahçe Cengiz Ünder ile anlaştı

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak için oldukça güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, yabancı kuralına takılmamak ve ilk 11'de 3 yerli oyuncuyu bulundurmak adına, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder ile temasa geçmişti.





Fenerbahçe Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı

İlk başlarda Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmayan milli oyuncunun, daha sonradan fikrinin değiştiği ve gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Fenerbahçe ile masaya oturan Cengiz Ünder, prensip anlaşması sağladı. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalaması ve senelik 2.4 milyon euro ücret ödemesi bekleniyor.





Marsilya ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Fransız kulübünün istediği 15 milyon eurodan aşağıya inmeye çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin 7 milyon euroluk teklifi reddedilirken, bu transferin 10 milyon euro civarında bitmesi bekleniyor.





Geride bıraktığımız sezon 46 maçta süre alan Cengiz Ünder, 5 gol ve 6 asistle oynadı.











