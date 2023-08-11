Fenerbahçe Cengiz Ünder transferini bitirdi

Cengiz Ünder
Fenerbahçe'den üst üste transfer bombaları... Sarı-Lacivertliler, Fred transferinde mutlu sona ulaştıktan sonra uzun süredir gündeminde yer alan Cengiz Ünder transferini de bitirdi.
Yakında İstanbul'a gelecek
Cengiz Ünder'in bonservisiyle transferi adına Fenerbahçe ve Marsilya arasındaki anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Cengiz Ünder'in sağlık kontrolünden geçmek adına kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği belirtildi.
Sarı-Lacivertliler, kısa süre içerisinde hem Fred'i hem Cengiz Ünder'i İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.