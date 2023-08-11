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Spor

Fenerbahçe Cengiz Ünder transferini bitirdi

Fenerbahçe, transferde bir bomba daha patlattı. Fred transferini bitiren Sarı-Lacivertliler, bir süredir gündeminde yer alan Cengiz Ünder'in kadroya katılması konusunda da gerekli anlaşmayı sağladı.

19:51 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

Fenerbahçe'den üst üste transfer bombaları... Sarı-Lacivertliler, Fred transferinde mutlu sona ulaştıktan sonra uzun süredir gündeminde yer alan Cengiz Ünder transferini de bitirdi.

Yakında İstanbul'a gelecek

Cengiz Ünder'in bonservisiyle transferi adına Fenerbahçe ve Marsilya arasındaki anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Cengiz Ünder'in sağlık kontrolünden geçmek adına kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği belirtildi.


Sarı-Lacivertliler, kısa süre içerisinde hem Fred'i hem Cengiz Ünder'i İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.



#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Transfer
9 dakika önce
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