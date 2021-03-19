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Fenerbahçe çift forvete dönüyor

Oyun sisteminde değişikliğe gidecek olan teknik direktör Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde çift forvetli ‘4-4-2 elmas’ düzenini uygulamayı düşünüyor. Genç teknik adam, oyunculara ise derbiyi kazanmaları halinde şampiyonluk inançlarının artacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunuyor.
Fenerbahçe ligde lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, Süper Lig’de Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde oyun sisteminde değişikliğe gitmeyi planlıyor. Genç teknik adam, derbide çift forvetli “4-4- 2 elmas” düzenini uygulamayı düşünüyor.

İleri uçta Osayi ve Valencia olacak

Erol Bulut orta sahayı Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can (Ozan Tufan) ve Pelkas gibi merkez özellikli 4 oyuncudan kurmayı, önlerine de Osayi Samuel (Mame Thiam) ve Valencia’yı koymayı planlıyor.

Pelkas orta saha dörtlüsünün önünde

1-2-1 şeklinde dizilecek orta alanda tek ön libero Gustavo olacak. Ozan ve Mert Hakan ikilisi Gustavo’nun önünde oynayacak. 10 numarada Pelkas’ın görev alması bekleniyor. Önlerinde forvet olarak Osayi Samuel (Mame Thiam) ve Valencia’nın oynayacağı öğrenildi. Kanatsız bu sistemde Pelkas’ın orta saha dörtlüsünün en ucunda oynatması planlandığı, ancak oyuncunun ikinci forvet olarak da değerlendirilebileceği gelen haberler arasında.

  • "Şampiyonluk inancımız artacak"
  • Beşiktaş derbisinin önemini oyunculara anlatan Erol Bulut, “Bizim için bir kırılma maçı olacak. Mutlaka kazanmak zorundayız. Beşiktaş derbisi bizim şampiyonluk yarışında kaderimizi belirleyecek. Kazanırsak yeniden şampiyonluk inancımız artacak“ diye konuştu.

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