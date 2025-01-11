Fenerbahçe cömert davranıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde Kasımpaşa ile yaptığı karşılaşmayı 3-0 kazanırken, sarı-lacivertli takım ligde ise ilginç bir istatistiğe imza atmış durumda. Fenerbahçe, ligde en çok gol şansı yakalayan takım. Geride kalan 18 haftada gol pozisyonuna girme ortalaması 104 olan Fenerbahçe yakaladığı 171 gol şansıyla bu alanda zirvede yer alıyor. Bu istatistik takımın pozisyon üretkenliğini gösteriyor, ancak aynı başarı yakaladığı şansları gole çevirmede gösteremiyor.













Ortalamanın iki katına çıktılar





Sarı-lacivertliler, yakalanan şansları gole çevirme konusunda ise yüzde 25 ile 7. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin önünde Eyüpspor, Samsunspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Göztepe ve Galatasaray yer alıyor. Bu istatistikte ise Göztepe yüzde 31 ile ilk sırada bulunuyor.





Sarı-lacivertliler, kilit pas atma sayısında ise lig ortalamasının neredeyse iki katına ulaşıyor ve lider durumda bulunuyor. Kilit pasları sonuçlandırma oranında ise 13. sırada olan Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bitiricilik. En çok isabetli şut atan Galatasaray, aynı zamanda kilit pas sonuçlandırma oranında da sarı-lacivertlilerden daha iyi durumda.





En temek sorun bitiricilik





Fenerbahçe'nin özellikle ligdeki bitiricilik ve hatalı son pas sorunu devam ediyor. Üçüncü bölgeye topu getiren sarı-lacivertli takım, bu bölgede ise isabetli orta, son paslarda ve vuruşlardaki beceriksizliği nedeniyle skor anlamında üretkenliğini azaltıyor.















