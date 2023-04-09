Fenerbahçe değişecek

Fenerbahçe'de sezon sonunda kadroda planlamasında yeniden önemli değişiklikler yaşanacak, birçok futbolcuyla yollar ayrılacak.





Sarı-lacivertli takımda kiralık olarak kadroya katılan Alioski, Gustavo Henrique ve kaleci İrfan Can Eğribayat ile yollar ayrılacak. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Gelecek sezon da kiralık sözleşmesi olan Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ile de yoların ayrılacağı gelen haberler arasında. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Miha Zajc da takımda mutsuz ve ayrılmak istiyor. Sloven orta saha oyuncusunun durumu sezon sonunda belli olacak. Enner Valencia ile de sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyor, ancak henüz anlaşma sağlanamadı.





Kiralıktan dönenlerle yollar ayrılacak





Fenerbahçe'nin başka takımlara kiralık olarak gönderdiği Samatta, Bruma, Tiago Çukur, Emir Ortakaya, Burak Kapacak ve Pelkas da takıma geri dönecek. Genç forvet Tiago Çukur'un yeniden kiralanması gündemde. Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Emir Ortakaya ve Fatih Karagümrük'te forma giyen Burak Kapacak da sezon başında kampa katılacak ve teknik heyetin kararına göre hareket edilecek. Ancak bu oyuncular da kadroda düşünülmezse yeniden kiraya verilecek. Augsburg'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Mergim Berisha gösterdiği performansla Almanya'da kalacak. Augsburg Berisha'nın 4.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak.





Gelen teklifler değerlendirilecek





Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından sahalara dönen Nazım Sangare'nin yanı sıra Rossi, Osayi-Samuel, Crespo ve bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Joao Pedro gibi isimlere de gelen teklifleri değerlendirecek. Sarı-lacivertli takımda düzenli olarak forma giyen ve değişilmezler arasında yer alan Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'na da yüksek bonservis bedelle teklifleri gelmesi halinde değerlendirilmesi gündemde.



























