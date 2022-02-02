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Fenerbahçe Diego Costa'nın peşinde: Yıldız oyuncu kararını bugün verecek

UEFA Konferans Ligi için güncel oyuncu listesini bugün teslim etmesi gereken Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Golcü sorununu çözmek isteyen sarı-lacivertliler, Diego Costa'ya teklifte bulundu. 33 yaşındaki oyuncu düşünmek için süre istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Diego Costanın peşinde: Yıldız oyuncu kararını bugün verecek
Diego Costa şu anda boşta

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızı gözüne kestirdi. UEFA Konferans Ligi için resmi oyuncu listesini bugün teslim etmesi gereken sarı-lacivertliler, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe Diego Costa'ya teklifte bulundu

İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, şu anda boşta olan dünyaca ünlü golcü Diego Costa'ya teklifte bulundu. Antalyaspor'un teklifini reddeden İspanyol oyuncu, Fenerbahçe'den düşünmek için süre istedi. Diego Costa'nın bugün kararını vermesi bekleniyor.

  • Getafe'nin de peşinde olduğu 33 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edildi.
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